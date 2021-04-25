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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:32, 25/04/2021
HaberlerDünya
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

* Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

* Görüşmelerde ikili ilişkilerin yansıra, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek ‘Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır.

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