KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.
* Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
* Görüşmelerde ikili ilişkilerin yansıra, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek ‘Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır.