KKTC ile Güney Kıbrıs 15 ay sonra sınırları açtı

KKTC ile GKRY arasında karşılıklı varılan anlaşma sonrası 9 sınır kapısında geçişler karşılıklı başlamış oldu. Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda Türk esnaf, Güney Kıbrıs’tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce karşılama yapıldı.

NEGATİF TEST ŞARTI



KKTC ve GKRY arasındaki geçişler yeniden başlarken her iki tarafa geçişlerde de 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

KKTC’den GKRY’ye yalnızca Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Avrupa Birliği vatandaşları, GKRY’de ikamet izni olan İngilizler, Rum tarafında vizesi olan 3. ülke vatandaşları ve Schengen vizesi olanlar geçiş yapabilecek.