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KKTC’de akaryakıt fiyatlarına zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzinin litre fiyatı 9.14 liradan, 98 oktan benzin 9.30 liradan, Euro Diesel 8.78 liradan ve gazyağı da 8.75 liradan satışa sunulacak.

Yayınlanma: 23:44 - 17 Kasım 2021 Güncellenme:
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KKTC’de akaryakıt fiyatlarına zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi.

Hali hazırda 8.80 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 9.14 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 8.96 liradan 9.30 liraya yükseldi.

Euro Diesel ise 8.44 liradan 8.78 liraya, gazyağı 8.39 liradan 8.78 liraya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek. KKTC’de akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim'de düzenlenmişti.

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