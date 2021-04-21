KKTC’de corona virüsü vaka artışı sürüyor

KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 829 olduğunu duyurarak, 58'i yerel olmak üzere toplam 77 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, vakalardan 6'sının hava yolu, 1'inin ise deniz yolu ile ülkeye geldiğini ifade ederken, 12 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 25'inin başkent Lefkoşa, 15’inin Girne, 1'inin İskele bölgesinde ve 17'sinin Gazimağusa’da tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 5 bin 747'ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 29 kişi hayatını kaybetti.

KKTC’DE 50 YAŞ VE ÜSTÜ AŞILANACAK

Sağlık Bakanı Üstel, 50 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 19 merkezde aşılanmasına başlanacağını aktardı. Bakan Üstel, Türkiye'den ülkeye gelen 40 bin doz Sinovac aşısı sonrası 2 bin kişinin daha aşı olmak için müracaat ettiğini belirtti. Türk yetkililere de sonsuz teşekkür eden Bakan Üstel, sürekli Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını, son gelen 40 bin aşıyla birlikte 140 bin aşının ülkeye geldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Üstel, böylelikle bugüne kadar 59 bin kişinin 1 doz, 48 bin kişinin ise 2 doz aşı olduğunu bildirdi. Üstel, “50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için aşı bilgi sisteminin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 50 yaş üzeri mevcut başvurulara yeni aşı randevuları 12 Nisan Perşembe itibariyle verilmeye başlanmıştır. Perşembe ve pazartesi günleri için 2 bin yeni kişiye randevu oluşturulmuştur. AstraZeneca 1 doz aşıları sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacaktır. Ancak bu aşının ikinci dozları daha önce 1. dozlarının yapıldığı merkezlerde devam edecektir“ dedi.

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