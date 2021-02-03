KKTC’de coronaya karşı yeni ekonomik destek paketi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan karantina kararı hükümet tarafından onaylandı. Böylelikle kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Şubat’a kadar uzatıldı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu tarafından dün açıklanan kararların an itibari ile yayınlamak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiği öğrenildi.

Başbakan Ersan Saner yaptığı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurul'unun ülkede sağlık konusunda ürettiği önlemler kapsamında geçtiğimiz hafta ilk kısmi sokağa çıkma yasağının iki ilçede başlaması daha sonra ise ihtiyaçtan dolayı tüm şehirlerde uygulanmaya gidilmiştir. Bugün itibariyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul'unun almış olduğu kurallar neticesinde sokağa çıkma yasağını Girne ile aynı noktaya taşıyarak bugünden itibaren 10 Şubat 2021 tarihine kadar tüm ilçelerimizde uzatmaya karar verdik” dedi. Başbakan Ersan Saner ayrıca, otel ve yurtlarda temaslı ve pozitif olarak toplamda bin 200 kişi bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta Girne’de 14, diğer ilçelerde ise 7 gün “kısmi kapanma” kararı almıştı. Bugün ada genelinde 10 Şubat'a kadar kapanma kararı ilan edilmesiyle ilçeler arası geçişlerin durdurulduğu, belirtilen kurumlarda çalışan kişilerin geçiş yapabilmesi için PCR testi yapılması koşulu getirildiği belirtildi.

ÖZEL SEKTÖRÜN CANLANMASI ADINA EKONOMİK DESTEK

KKTC hükümetinin “Acil Önlemler Paketi” adı altında hazırladığı yeni ekonomik paketin detaylarını Başbakan Ersan Saner düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Pandemi sürecindeki daralmaya yönelik sıkıntılar yaşamakta olan işletmelere yapılacak desteklerin özel sektörün canlanması adına uygulanacağı belirtildi. Buna göre açıklanan paketle birlikte 2020 yılına ilişkin maaş desteklerinin ödenmesi ve yeni kredi paketi ile kapalı olan işletmelerin çalışanlarına bin 500 TL maaş desteği verilmesi hedefleniyor.

Başbakan Saner'in açıkladığı paket ile birlikte özel sektöre geçtiğimiz yıl ödenmesi gereken ve ödenmeyen bin 500 TL’lik ve 2 bin TL'lik desteklerin 5 Şubat’ta ödeneceği duyuruldu. Bu ödeme ile çalışanlara toplam 33 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda 60 bin çalışana verilen prim desteğinin bu yıl da devam edileceği ifade edilerek prim desteği ödemelerinin Şubat ayından itibaren başlayıp Haziran 2021’e kadar devam edeceği aktarıldı.

DESTEK PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Ekonomik destek paketinin detayları şu şekilde:

1.2020 yılında taahhüt edilen ancak ödenmeyen 1.500 TL çalışan ve 2.000 TL işveren destekleri 5 Şubat’ta ödenecek.

2.Sigorta Prim Desteği Haziran 2021’e kadar devam edecek.

3.Kapalı işletme çalışanlarına aylık en fazla bin 500 TL olacak şekilde destek verilecek, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

4.Kapalı işletmelerin ilk mühür vurulan çeklerinin ikinci mühür vurulması için gereken süre 15 günden 22'ye çıkarılacak.

5.Sigorta prim desteği Haziran 2021’e kadar devam edecek.

6.2020'de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021'e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

7.Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak işletmelerin yüzde 84'üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için işveren hissesinin sigorta priminin tamamı ödenecek.

8.11-20 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde işveren hissesinin sigorta priminin yüzde 20'si ödenecek.

9.Sosyal yardım alan kişilere 2021 Şubat-Mart-Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 Covid-19 yardımı verilecek.

10.Engellilere ise 2021 Şubat-Mart-Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 10 Covid-19 yardımı verilecek.

11.Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

12.Vakıflar İdaresi iş yerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. (İHA)

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