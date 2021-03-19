KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirleri ve sokağa çıkma yasaklarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulunun yeni kararlarına göre, kısmi sokağa çıkma yasağının 29 Mart tarihine kadar uzatıldığı belirtilirken, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren lise son sınıfların seyreltilmiş eğitime başlayabileceği açıklandı. Saner, aynı zamanda 24 Mart’a kadar PCR testleri tamamlanmış spor salonlarının 3’te 1 oranında hizmet verebileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde özel sektör çalışanlarına verilecek bin 500 TL’lik ödemelerin ise önümüzdeki salı günü ödeneceği bildirildi. Sokağa çıkma yasağı, 22 Mart'tan itibaren pazar günü hariç diğer günlerde saat 21:00-05:00 arasında devam edecek. Pazar günleri ise eczane, fırın ve tarım sektörüne bağlı işletmeler hariç her yer kapalı olurken, tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM YAPILACAK

Okullarda sadece 12'nci sınıflar, 29 Mart'tan itibaren seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak. Yeşil Hat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kesimler ticaret yapabilecek. Restoranlar ve kafeler, paket servislere ek olarak dış mekanlardaki etkinliklerine devam edebilecek. Ev karantinasına geçilebilmesine yönelik olarak ise 12 Nisan'dan itibaren 3 günlük kapalı otel turizminin başlatılması için ülkedeki bileklik uygulamasının hayata geçirilmesini bekleme kararı alındı.

Geçtiğimiz Şubat ayında kapalı olan sektörlere bin 500 TL'lik ödemeler için 54 bin 981 kişi müracaat ederken, 49 bin 805 kişinin söz konusu ödemeyi alması bekleniyor. Ödemelerin, 23 Mart salı günü yapılacağı da duyuruldu.

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