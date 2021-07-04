KKTC’de korkutan gelişme! İlk kez görüldü

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, corona virüsünün (Covid-19) Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun KKTC’de de görüldüğünü duyurdu. Üstel yaptığı yazılı açıklamada, bu tehlikeliye karşı aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını, Covid-19 ile ilgili büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

“Tüm vatandaşlarımız hiç vakit kaybetmeden, tereddüt etmeden toplumsal bağışıklık hedefindeki mücadelede yerini almalıdır” sözleriyle halka çağrıda bulunan Üstel, “Alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz unutmayalım ki kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır” dedi.

“KURALLARA UYUN” UYARISI

“Her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız son derece büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullanan Üstel, özellikle düğünler, restoranlar, barlar ve gazinolarda kurallara uyulması ve yerel yönetimlerin etkin şekilde denetleme yapmaları gerektiğini, kurallara uyulmadığı sürece yeniden bir kapanma yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Alınan tedbirlerle gelinen noktayı kaybetmemek için toplumun desteğinin önemli olduğunu yineleyen Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmek gerektiğini hatırlattı. Ülke genelinde toplam 221 bin 174 aşı yapıldığını, 1. doz uygulanan kişi sayısının 129 bin 11, 2. doz uygulanan kişi sayısının 92 bin 163 olduğunu söyleyen Üstel, sağlık merkezlerinde aşılama yaşının 18 yaşa indiğini açıkladı.

YARINDAN İTİBAREN 18 YAŞ ÜSTÜ AŞILANACAK

Aşılamanın hızla tamamlanması amacıyla tüm merkezlerde 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını kaydeden Üstel, “AstraZeneca aşılarının 2. dozları 1. dozdan 1 ay sonra yapılacaktır. Ülkemizde aşı seferberliği başlatıldı. Temmuz ayı sonuna kadar yüzde 70 oranında aşılama tamamlanacak” dedi.

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