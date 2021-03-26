KKTC’de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

KKTC Başbakanı Ersan Saner, 29 Mart – 5 Nisan tarihlerini kapsayan yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Yeni kararlara göre, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı pazar günleri hariç 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı devam edecek sadece eczane, fırın, benzin istasyonu açık olacak. KKTC’ye uçuşlar da bugünden itibaren günde 4 uçuş sadece yapılacak ve her uçuşta 200 kişi şekilde olacak.

KKTC’de 12. sınıfların açılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve okul personeline antijen testi yapılacak ve sonrasına yüz yüze eğitim başlatılması yönünde karar verilecek. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile KKTC’ye gelebileceği belirtildi.

Başbakan Hamza Ersan Saner Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda açılmalara devam edileceğini ve halkın Covid-19 kurallarına uyulması çağrısını yeniledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, 29 Mart-5 Nisan tarihlerini kapsayan yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası corona virüsü önlemleri ve sektörel açılım ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı.

Başbakan Ersan Saner, bugün düzenlenen toplantının ardından yeni kararları aktardı. Saner, Mart başında ülkede başlayan açılımların ardından, sokağa çıkma yasağında da değişikliğe gidileceğini belirtti.

Buna göre, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı pazar günleri hariç 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi.

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