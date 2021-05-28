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KKTC’de son 24 saatte 20’si yerel 22 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında son 24 saatte 20’si yerel olmak üzere 22 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 177’ye ulaştı.

Güncellenme: 21:01, 28/05/2021
HaberlerDünya
KKTC’de son 24 saatte 20’si yerel 22 yeni vaka

KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 666 olduğunu ve 20’si yerel yerel olmak üzere toplam 22 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 16 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 177'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 6’sının Lefkoşa, 8’inin Girne, 5'inin Gazimağusa ve 1 kişinin ise Lefke’de tespit edildiğini aktardı.

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