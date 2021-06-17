KKTC’de son 24 saatte 28 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KKTC'deki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 640 olduğunu duyurarak, 27'si yerel olmak üzere toplam 28 yeni vakanın tespit edildiğini ve 26 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu ile ülkeye geldiğini ve gözetim altında olduğunu kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 695'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 34 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 4'ünün başkent Lefkoşa, 16'sının Girne, 3'ünün Gazimağusa ve 4'ünün İskele Bölgesi’nde tespit edildiğini bildirdi.