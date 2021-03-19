KKTC’de son 24 saatte 32’si yerel 43 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 930 Covid-19 testi yapıldığını ve 32'si yerel olmak üzere 43 yeni vakanın tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 4 bine ulaştığını aktardı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 oldu.

Üstel, vakalardan 18'inin Lefkoşa, 3'ünün Girne, 6'sının Gazimağusa, 4'ünün Güzelyurt, 1'inin ise İskele Bölgesi’nden olduğunu açıkladı. Vakalardan 4'ünün havayolu ile adaya geldiğini, 7 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalarla temaslı olduğunu ve gözetim altında tutulduklarını kaydeden Üstel, 29 kişinin ise taburcu olduğunu belirtti.

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