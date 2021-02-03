KKTC’de son 24 saatte 71 yeni vaka

KKTC’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 954 olduğunu duyurarak, 62’si yerel olmak üzere toplam 71 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 7 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 504'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalardan 10'nun başkent Lefkoşa, 45'inin Girne, 7'sinin Gazimağusa, 2'sinin İskele, 4'ünün Güzelyurt, 1'inin ise Lefke Bölgesi’nden tespit edildiğini belirtildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda corona virüsü ile mücadele kapsamında ada genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 10 Şubat tarihine kadar uzatıldı. (İHA)

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