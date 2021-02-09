KKTC’de vaka artışı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 103 olduğunu duyurarak, 32'si yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edildiğini ve 41 kişinin de taburcu olduğunu aktardı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 884'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 16 kişi ise hayatını kaybetti. Vakalardan 11'i başkent Lefkoşa, 26'sı Girne, 3'ü Gazimağusa, 6'sı Güzelyurt, 3'ü ise İskele Bölgesi’nde bulunuyor.

AŞI PLANI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç aşamalı aşı planı oluşturduğunu duyurularak, “Bu planı oluştururken öncelikli hedefimiz hastalıktan en ağır etkilenecek en hassas gurupları koruma altına alarak hastalığa bağlı ölümleri azaltmaktır. Bir diğer hedefimiz toplumsal yaşamın sürdürülebilir olarak devamı için kritik işlerdeki meslek guruplarını aşılamaktır. Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde Mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin aşılanmasıdır” denildi.

Aşı uygulaması planına göre, ilk aşamanın sağlık çalışanları ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişileri kapsayacağı açıklandı. İkinci aşamada, sosyoekonomik olarak zayıf bir konumda bulunan kişiler ile bakım tesislerinde çalışanlar ve kronik hastalığı olmayan 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanacağı belirtildi. Aşılama programının son aşamasında ise 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerin aşılanacağı aktarıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye’den gelen Covid-19 virüsü mutasyon analizi sonuçlarıyla birlikte, KKTC'de İngiltere varyantı Covid-19 virüsünün tespit edildiği açıklanmıştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Corona virüsü hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi