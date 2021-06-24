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KKTC’de vaka sayıları artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında 45’i yerel olmak üzere 50 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 895’e ulaştı.

Güncellenme: 22:55, 24/06/2021
HaberlerDünya
KKTC’de vaka sayıları artıyor

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 33 olduğunu duyurarak, 45'i yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edildiğini ve 23 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu ile ülkeye geldiğini, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 895'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Üstel, vakalardan 28'inin başkent Lefkoşa, 11'inin Girne, 4'ünün Gazimağusa, 1'inin İskele Bölgesi ve 1'inin ise Güzelyurt Bölgesi’nden tespit edildiğini bildirdi.

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