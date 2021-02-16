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KKTC’de vaka sayıları artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında son 24 saatte 16’sı yerel olmak üzere 23 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 bin 105'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:04, 16/02/2021
Haberler Dünya
KKTC’de vaka sayıları artıyor

KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 4 bin 784 testte 16'sı yerel olmak üzere toplam 23 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 105’e yükseldiğini aktardı.

Bakan Pilli, son 24 saatte 1 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte ise 75 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vakalardan 11'inin başkent Lefkoşa, 10'unun Girne ve 2'sinin Gazimağusa'da tespit edildiği bildirildi. (İHA)

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