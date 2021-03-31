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KKTC’de vaka sayıları artmaya devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında 31’i yerel olmak üzere 35 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 bin 404’e ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:19, 31/03/2021
HaberlerDünya
KKTC’de vaka sayıları artmaya devam ediyor

KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 778 olduğunu duyurarak, 31'i yerel olmak üzere toplam 35 yeni vakanın tespit edildiğini, 35 kişinin taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Bakan Üstel, vakalardan 7'sinin başkent Lefkoşa, 7’sinin Girne, 15'inin Gazimağusa ve 2'sinin ise İskele bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 4 bin 404'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 26 kişi hayatını kaybetti.

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