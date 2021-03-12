KKTC’de vaka sayısı 3 bini aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 623 olduğunu, 31'i yerel olmak üzere toplam 39 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Üstel, 33 kişinin taburcu edildiğini açıklayarak, vakalardan 3'ünün havayolu ile KKTC'ye geldiğini, 4'ünün ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 14’ünün başkent Lefkoşa’da, 17'sinin ise Girne bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

Son verilerle KKTC'de toplam vaka sayısı 3 bin 759'a ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti. Ülke kademeli olarak açılmaya gitse de kısmi sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

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