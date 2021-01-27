KKTC’de vaka sayısı artıyor

Corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yaptığı açıklamada, KKTC’de son 24 saatte yapılan 3 bin 500 corona virüsü (Covid-19) testinde 42’si yerel olmak üzere, toplamda 52 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini ifade etti.

Pozitif vakaların 3'nün hava yolu ile ülkeye giriş yaptığını belirten Pilli, 7 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğun ve karantinaya alındığını bildirdi.

Bakan Pilli, KKTC genelinde tespit edilen vakalardan 18'inin Lefkoşa, 25'inin Girne, 5'inin Mağusa ve 1 kişinin ise Lefke Bölgesi’nde olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, son 24 saat içinde 1 kişinin daha yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 164'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR İÇİN ÇADIRLAR KURULDU

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, başkent Lefkoşa’da 27 Ocak-3 Şubat, Girne'de ise 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında karantina uygulanmaya başlandı. KKTC’de yasaklar 00.01 itibari ile yürürlüğe girdi.

Alınan karar çerçevesinde KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, Girne şehrine giriş-çıkışları kontrol edilmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğü talimatı doğrultusunda 3 adet çadır kuruldu.

20 BİN DOZ AŞI KKTC’YE ULAŞACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye'den KKTC'ye Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın ulaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'den Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçak ile KKTC'ye gönderilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı. (İHA)

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