KKTC’den tüm Afrika ülkelerine uçuş yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 405 olduğunu duyurarak, 29'u yerel olmak üzere toplam 37 yeni vakanın tespit edildiğini ve 19 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, 4 kişinin havayolu ile adaya geldiğini, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 14'ünün başkent Lefkoşa, 11’inin Girne, 3'ünün Gazimağusa ve 1'inin de Güzelyurt'ta tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 3 bin 913'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 24 kişi hayatını kaybetti.

AŞI BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULDU

KKTC'de Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere, çevrimiçi başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi bugün devreye girdi. Aşı bilgi sistemi içerisinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve çevrimiçi randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler ile virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.

AFRİKA ÜLKELERİNE UÇUŞ YASAĞI

Corona virüsünün (Covid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde yayılmaya devam ederken KKTC yeni mutasyonlar ile mücadele amacı ile uçuş kısıtlamalarını genişletme kararı aldı. KKTC hükümeti, genişletilen uçuş kısıtlamaları kapsamında birçok ülkeyi kısıtlı ülkeler listesine ekledi. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya’nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

KKTC Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha'da bulunan kişilerin KKTC’ye girebilmeleri için gerekli şartlara değinildi.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC'de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC'deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC'de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC'de geçirmiş olmaları halinde, 14 gün karantina şartı ile KKTC'ye girmelerine izin verileceğini belirtti.

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