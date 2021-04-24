KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi. Rüstem Tatar, bugün Lefkoşa’da Covid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Meclis’te yemin etmişti.

RÜSTEM TATAR’IN HAYATI

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930’da Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. Tatar, 1951 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun olarak 1955 yılında Kıbrıs’a döndü. KKTC Defterdarlık Dairesi’nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak başladığı görevini 2005 yılına kadar bürokrat olarak çeşitli yönetim kademelerinde sürdürdü.