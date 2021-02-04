Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Komadan uyanan genç, coronaya yakalanmasına rağmen salgını bilmiyor

İngiltere'nin Burton kasabasında geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren Joseph Flavill isimli genç, 10 ay sonra komadan uyandı. Ancak Flavill, coronaya yakalanmasına rağmen salgından haberdar değil.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:19, 04/02/2021
Haberler Dünya
Komadan uyanan genç, coronaya yakalanmasına rağmen salgını bilmiyor

Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez corona virüsüne yakalanmasına rağmen Covid-19 salgınını hâlâ bilmiyor.

Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill’in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini “Evet” ya da “Hayır” anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor.

Aralık’taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill’in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill’in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgınından haberi olmadığını söyledi.

Smith, “Zoom görüşmeleri yapıyoruz. İyileşme belirtileri göstermesine rağmen hâlâ konuşamadığı için şimdi pandemi hakkında bir fikri olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Ailesi Flavill’in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 313 bin TL) yardım toplandığı belirtiliyor.

İlginizi ÇekebilirCoronada sinsi tehlike: Hafif atlatanların yüzde 60'ında varCoronada sinsi tehlike: Hafif atlatanların yüzde 60'ında varİlginizi ÇekebilirCorona Alzheimer hastalığını şiddetlendiriyor mu?Corona Alzheimer hastalığını şiddetlendiriyor mu?İlginizi ÇekebilirCorona salgınında kritik adım: Yapılan aşı sayısı vakaları geçtiCorona salgınında kritik adım: Yapılan aşı sayısı vakaları geçti
beyin Corona Dünya İngiltere