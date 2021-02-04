Komadan uyanan genç, coronaya yakalanmasına rağmen salgını bilmiyor

Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez corona virüsüne yakalanmasına rağmen Covid-19 salgınını hâlâ bilmiyor.

Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill’in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini “Evet” ya da “Hayır” anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor.

Aralık’taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill’in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill’in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgınından haberi olmadığını söyledi.

Smith, “Zoom görüşmeleri yapıyoruz. İyileşme belirtileri göstermesine rağmen hâlâ konuşamadığı için şimdi pandemi hakkında bir fikri olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Ailesi Flavill’in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 313 bin TL) yardım toplandığı belirtiliyor.

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