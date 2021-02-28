Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Komşuda coronadan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İran’da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 60 bin 73’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:01, 28/02/2021
HaberlerDünya
Komşuda coronadan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Covid-19 verilerini açıkladı.

Covid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73’e, vaka sayısının ise 1 milyon 631 bin 169’a yükseldiğini ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732’sinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 393 bin 125’e ulaştığını söyledi.

İran Sağlık Sağlık Bakanlığı