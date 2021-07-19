Komşuda korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 22 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.