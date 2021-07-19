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Komşuda korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Sadr bölgesindeki pazar yerinde meydana gelen patlamada 22 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Güncellenme: 20:31, 19/07/2021
HaberlerDünya
Komşuda korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 22 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

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Yayınlanma Tarihi:20:13,