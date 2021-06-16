Komşuda vahşet: Yunanistan’da kan donduran cinayet

Yunanistan'ın Kalithea Bölgesi'ndeki Katerini kenti yakınlarında meydana gelen olay ülkede insanların kanını dondurdu.

KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİP DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR

Yunanistan medyasının geniş yer ayırdığı olayda Katerini kenti yakınlarındaki bir tali yolda ağaca bağlandıktan sonra kafasına çuval geçirilip diri diri yakılan 45 yaşlarındaki bir adamı çobanlar buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tamamen yanmış vaziyette olan kişinin başında geçirilen çuval benzeri bir cisim olduğunu ve ellerinden ağaca arkaya doğru bağlı olarak yakıldığını belirledi. Ölen kişinin daha öncede uyuşturucu kullandığı ve satmaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

ÜÇ GÜNDÜR KAYIPTI

Vahşice öldürülen kişin ailesinin pazartesi gününden bu yana kayıp olduğunu belirttiği ve olayın uyuşturucu mafyası tarafından yapıldığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili bölgede geniş soruşturma başlattığı belirtildi.