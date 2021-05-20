Komşuda yangın felaketi! Köyler boşaltılıyor

Yunanistan'ın Schinos ilindeki Kokkinenarea Megaron bölgesindeki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Bölgedeki itfaiye ekipleri ile birlikte, yaklaşık 800 asker, Sivil Savunma ekipleri alarma geçirildi. Yangının büyümesi ile birlikte Liakoto, Kato Pefkenea, Hani Derveni ve I.M. St. Hierotheos – Megara köyleri boşaltıldı.

Onlarca ev ve otomobilin yandığı belirtildi. Yangın nedeni ile okullar tatil edildi. Kontrolden çıkan yangını önlemek için başta Atina olmak üzere büyük illerden bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edilmeye başlandı.

300 HEKTAR KÜL OLDU

Megara Belediye Başkanı Grigoris Stamoulis yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olduğunu ve kentin kırsal bölümlerindeki yerleşim yerlerinin boşaltıldığını belirterek “Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alan kül oldu, yerleşim yerlerindeki evler yandı bu geceyi nasıl geçireceğimizi bilemiyorum” dedi.

Bölgeye onlarca itfaiye aracı, iş makinaları, su tankerleri, traktörler, arazözler sevk edildiği yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapılabildiği, bazı köylerle elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği belirtildi.

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