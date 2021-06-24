Kongre baskını davalarında ilk karar çıktı: Denetimli serbestlik

ABD’de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC’de gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, olaya karışanlara ilişkin davalar devam ediyor. Baskına katılan Trump destekçileri ile ilgili davalardan birinde ilk kez hüküm açıklandı.

Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katıldığı ve gözcülük yaptığı gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki Anna Morgan-Lloyd, 5 bin dolar para ve 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

‘ŞİDDETE DÖNÜŞMESİNDEN UTANIYORUM’



Kongre baskınındaki şiddet olaylarının hiçbirine katılmadığını belirten Morgan-Lloyd, mahkemede gözyaşları içinde “utanç verici güne” katıldığı için özür diledi. Morgan-Lloyd, “Kongre binasına Başkan Trump’a barışçıl bir şekilde destek vermeye gittim, bunun vahşi bir şiddet gösterisi haline gelmesinden utanıyorum” dedi.

Morgan-Lloyd'un özür dilemesinin yanı sıra planlı hareket ettiği veya başkalarını kışkırttığına dair hiçbir kanıt olmaması nedeniyle 3 yıl süreyle koşullu serbest bırakılmasına karar verilirken, Kongre baskınına ilişkin davalarda ilk kez hüküm açıklanmasının devam eden 6 Ocak soruşturmalarında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

‘İŞ BİRLİĞİ YAPMAYAN BEKLEMESİN’



Washington DC Bölge Yargıcı Royce Lamberth, Morgan-Lloyd'un 40 saatlik toplum hizmetini tamamlaması ve 500 dolar tazminat ödemesine karar verirken, “Denetimli serbestlik hayatta bir kez tanınan bir şans, bu senin bir kerelik şansın” sözleri ile Morgan-Lloyd'u uyardı. Lamberth ayrıca, Morgan-Lloyd'un aksine iş birliğine yanaşmayan veya pişmanlık duymayan diğer sanıkların aynı cezayı beklememeleri gerektiğini söyledi.

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