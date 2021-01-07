Kongre baskını sonrası ABD’de çarpıcı anket

Yapılan ankette seçmenler arasında protestolar konusunda büyük bir uçurum olduğu da yer aldı. Ankette, 1397 kayıtlı seçmenin yüzde 62’si, dünkü olayları demokrasiye tehdit olarak algıladığını ifade etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Demokratlar arasında bu algı yüzde 93, bağımsızlar arasında yüzde 55 iken, Cumhuriyetçilerde yüzde 27 oldu.

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 45’i Trump taraftarlarının dünkü eylemini desteklerken yüzde 43’ü karşı çıktı.

Son yıllarda yapılan anketler ABD’de siyasetteki kutuplaşmanın büyük ölçüde arttığını gösteriyor.

20 OCAK İÇİN GÜVENLİK ENDİŞESİ

ABD’de Başkan Donald Trump traftarlarının Kongre binasına girmesi, büyük bir güvenlik boşluğu olduğunu da gösterdi.

Protestoların olacağına dair önceden uyarılar yapılmıştı ve şiddet ihtimalinin gözetilmesi gerekiyordu ama mevcut önlemlerin yetersizliği, binanın kendi polisinin hazırlıksızlığı gözler önündeydi.

Geçen yıl Siyah Hayatlar Değerlidir hareketinin protestolarında Ulusal Muhafız Birliklerinin ve diğer güvenlik güçlerinin gövde gösterisi yapmasıyla dünkü olaylar sırasında alınan önlemler arasında kıyaslamalar dikkat çekti.

Bu ise Trump yönetiminin farklı gruplara yönelik tutumu açısından güvenliğe dair kararların politize edildiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Ulusal Muhafız birlikleri, Kongre binasına girilmesinden sonra harekete geçirilmişti ve emri de Trump değil, Başkan Yardımcısı Mike Pence vermişti.

Binaya girenlerle Kongre üyelerinin karşı karşıya gelmesi halinde çok daha kötü şeyler olabilirdi. Bu durum Joe Biden’ın başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak’ta da güvenliğe ilişkin kaygıların ortaya çıkmasına neden olacak görünüyor.

Siyah Amerikalı George Floyd’un Mayıs ayında polisler tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen Siyah Hayatlar Değerlidir protestolarında alınan güvenlik önlemlerinin boyutunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Fotoğrafta Kongre binası önünde sıralanmış Ulusal Muhafız birlikleri görülüyor.

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