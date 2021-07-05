Kongre baskını sonrası verilen sözler tutulmadı… Dev şirketlerden Biden’ın zaferini tescillemeyen isimlere binlerce dolarlık bağış

ABD’de geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerini Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazanırken, dönemin mevcut Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını kabul etmemekte uzun süre ısrar etti. Trump, seçimin hileli olduğunu ve kazananın kendisi olduğunu öne sürdü.

Seçim sonuçlarının oylanacağı gün destekçilerini kıştırtarak Kongre baskınına yol açan Trump, başta ABD kamuoyu olmak üzere dünya genelinde eleştirilerin hedefi oldu. Söz konusu oylamada Biden’ın zaferini tescillemeyi reddeden 147 Kongre üyesine ABD’nin dev şirketleri de desteği kesme kararı aldı.

Business Insider’ın Associated Press’ten aktardığı habere göre bu şirketler sözlerini tutmayı başaramadı. Pfizer, Intel, General Electric, AT&T, Walmart, Lockheed Martin, UPS, General Motors ve American Express gibi şirketler, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi başta olmak üzere pek çok komite ve Kongre üyesine binlerce dolarlık bağışta bulunmayı sürdürdü.

‘VAATLERİN ÇOĞU SEMBOLİK’

Federal Seçim Komisyonu eski danışmanlarından Daniel Weiner, şirketlerin bu adımını değerlendirdi. New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki Brennan Adalet Merkezi’nde görev yapan Weiner, “Şirket paralarını seçilmiş yetkililere ulaştırmanın birçok yolu vardır. Bazı kişilere destek vermeyeceğini söylemek bu anlamda çok bir şey ifade etmiyor. Bu vaatlerin pek çoğu sembolik” dedi.

Eleştiriler sonrası büyük şirketlerin çoğu sessizliğini korudu. Açıklama yapan şirketlerden Walmart sözcüsü Randy Hargrove, “Son 10 yıldır her iki partiye de destek verme kararımızdan ötürü, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi ve Demoktratik Kongre Komitesi’ne eşit bağışta bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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