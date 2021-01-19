Kongre baskınıyla ilgili kritik iddia: Pelosi’nin bilgisayarı Rusya’ya satılacaktı

ABD’de 6 Ocak günü Kongre binasında meydana gelen baskının yankıları sürüyor. ABD Kongresi’nin Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten FBI yetkililerinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışıldığı iddialarını incelediği belirtildi.

Federal Soruşturma Dairesi (FBI) görevlisi, iddianın soruşturulduğunu, Riley June Williams adlı kadın aleyhinde açılan dava kapsamında verilen yazılı ifadede açıkladı. Williams, 6 Ocak günü Kongre binasına yasa dışı şekilde girmek ve içeridekileri Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle suçlanıyor.

Kongre binasındaki ofislerden elektronik cihazların çalınması, yetkililerin bir süredir kaygıyla gündeme getirdiği bir konu olarak biliniyor. Washington Bölge Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada, elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.

HAYATA GEÇİRİLEMEDİ

Mahkemeye iletilen yazılı ifadede, ihbarın Williams’ın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. Söz konusu kişi, Williams’ın bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya’daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya’nın istihbarat servisine satmayı planladığını iddia etti. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi planının, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayat geçirilemediği dile getirildi.

FBI’DAN AÇIKLAMA

FBI’dan yapılan açıklamada, Williams’ın Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen adreste artık bulunmadığı, telefon numarasının geçerli olmadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı belirtildi.