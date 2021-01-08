Kongre binası baskınında 15 kişi suçlu bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington’da Kongre binasına zorla giren Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden 15’inin suçlu bulunduğunu duyurdu.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine giren ve ofiste fotoğrafları paylaşılan Richard Barnett, üç ayrı federal suçlamayla suçlandı. Barnett’in Arkansas’ta gözaltına alındığı ifade edildi.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girmişti. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşanmıştı. Polis, Kongre’nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşaltmıştı.

Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyordu. ABD Senatosu Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Trump mitinginde, 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden’ın kazandığını reddederek asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresi’nin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. DHA

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