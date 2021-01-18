Kongre kışlaya döndü… Yerde yatan muhafızlara sedye

ABD’de Kongre baskınının ardından Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için başkent Washington’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Washington D.C.’ye gönderilen ABD Ulusal Muhafızları’nın yerlerde dinlendiği görüntülere tepki yağarken, Amerikan ordusu imaj düzeltmek için bu kez Kongre’ye sedye gönderdi. Görüntülerde, ABD askerlerinin sedye üzerinde dinlendiği görülüyor.

110 KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Kongre’de yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı 80’den fazla dava açtı. Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları oldukları bildirilmişti.

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak.

EMNİYET İÇ SORUŞTURMA YAPIYOR



ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Pazar günü yayınlanan açıklamasında, başkent Washington’da ve 50 eyaletin başkentlerinde şiddet içerikli protestoların devam edebileceği uyarısı yapıldı. Diğer taraftan, New York, Los Angeles, Las Vegas, Houston ve Philadelphia gibi büyük kentlerde de emniyet yetkilileri, kendi bünyelerinde görev yapan polis memurlarının Kongre baskınına katılıp katılmadığını araştırmaya başladıklarını açıkladı.

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