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Kongre’de bir şoke eden isim daha… Şampiyonu ceketi ele verdi

Katıldığı üç Olimpiyat oyunlarında Amerika’ya madalyalar kazandıran milli yüzücü Klete Keller'in de 5 kişinin öldüğü Kongre binası baskınında yer aldığı ortaya çıktı.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:39, 14/01/2021
Haberler Dünya
Kongre’de bir şoke eden isim daha… Şampiyonu ceketi ele verdi

FBI yaptığı soruşturmada Keller'i eylemler sırasında giydigi mavi Olimpiyat ceketinden teşhis etti. Videoları inceleyen uzmanlar daha sonra milli yüzücü hakkında yakalama kararı çıkardı. FBI şimdiye kadar 170 kişi hakkında dosya hazırlandığını belirtti.

Keller, Kongre binasında polis memuru Brian D. Sicknic'in de dahil olduğu beş kişinin ölümüne neden olan eylemlerle bağlantılı olarak federal suçlamalarla karşı karşıya kalan en son kişi.

Klete Keller.

Keller, 4 X 200 metrelik bayrak takımınında 2004 Atina ve 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda altınlar da dahil olmak üzere üç Olimpiyatta madalya kazandı. Keller 2000 Sydney’de de gümüş madalya kazanmıştı.

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