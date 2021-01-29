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Kongreyi basan QAnon Şamanı: Trump bize ihanet etti

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki ABD Kongre Binası baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Jacob Chansley, azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyleyerek "Bize ihanet etti" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:32, 29/01/2021
Haberler Dünya
Kongreyi basan QAnon Şamanı: Trump bize ihanet etti

ABD Kongre Binası baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump’ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek “ihanete uğradıklarını” savundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC’ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına ‘korkunç derecede sevdiği” Trump’ın çağrısıyla katıldığını belirterek, “Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi” dedi.

AZİL DAVASI 8 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

8 Şubat’ta azil davası başlayacak olan Trump, Senato’da görülecek davada beş kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla “destekçilerine isyana teşvik” suçlamasıyla yargılanacak.

Dava sonunda yapılacak oylamada Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda üçte iki çoğunluk gerekiyor.

100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ve onlara destek veren bağımsız senatörlerin sayısı eşit. Fakat 50-50’lik eşitlik halinde karar belirleyici oyu kullanma hakkı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’te olduğu için, Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.

Senato’nun yargı sürecini Trump’ın 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabileceği belirtiliyor.

“TRUMP PEDOFİLİLERE KARŞI MÜCADELE EDİYOR”

QAnon, Trump’ın “Şeytana tapan pedofil bir elite karşı mücadele yürüttüğünü” savunan ve hiçbir temele dayanmayan bir komplo teorisi.

Kongre baskını sırasında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu tarafından teşhis edilen 400 zanlının 135’i yakalanmıştı.

Savcılığa göre gözaltına alınan kişilerden bazıları “Trump’ın emirlerini yerine getirmek için” baskına katıldıklarını söylüyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:27,