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Köpekle muhabirin mücadelesi viral oldu: Canlı yayında mikrofonu kaptırdı

Rusya'da bir muhabirin hava durumunu sunduğu sırada köpekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu. Mikrofonu köpeğe kaptıran muhabir, geri aldıktan sonra canlı yayına köpekle birlikte döndü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:24, 03/04/2021
HaberlerDünya

Rusya'da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir Nadezhda Serezhkina canlı yayın bağlantısı sırasında nadir görülebilecek bir olayla adından söz ettirdi.

Moskova'daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatan muhabir konuşmasını sürdürdüğü sırada, bir köpek muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı. Muhabir ise kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu.

YAYINA BERABER DÖNDÜLER

Rus muhabir mikrofonu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı. Serezhkina bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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