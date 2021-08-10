Kore’de tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore acil hatta cevap vermiyor

Pyongyang'daki üst düzey bir yetkili Güney Kore ve ABD'yi bu hafta başlayacak yıllık ortak askeri tatbikatlar konusunda uyarırken; Güney Kore, bu uyarıdan birkaç saat sonra Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki acil hattan yapılan rutin çağrılara cevap vermediğini açıkladı.

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Kuzey Kore artan gerilimler nedeniyle geçen yıl acil hattı kesmesinin ardından Temmuz ayı sonlarında yeniden açmayı kabul etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’yi Kuzey Kore’nin bu adımının ardından tatbikatlara devam ederek “haince davranmakla” suçladı.

Askeri kaynakların Reuters’a yaptıkları açıklamaya göre, Güney Kore ve ABD gelecek hafta bilgisayar simülasyonlu tatbikatlar düzenlemeye hazırlanıyor, ancak ön eğitim bugün başlamış durumda.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamaya göre, Kim Yo Jong tatbikatların “kendi kendini yok etme eylemi” olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiği ve Kore yarımadasındaki durumu daha da tehlikeye attığı için bedel ödenmesi gerektiğini söyledi.

GÜNDE İKİ KEZ KONTROL



Kuzey ve Güney Kore genellikle günde iki kez acil hatları kontrol ederken; Kuzey Koreli yetkililer, bu hatlar üzerinden sabah yapılan aramalara cevap vermişlerdi.

Birleşme ve savunma bakanlıkları, Güney Kore’nin öğleden sonra yaptığı aramalara ise Kuzey Kore’nin cevap vermediğini açıkladı.