Korkunç kaza: Meksika’da metrolar çarpıştı: Onlarca ölü ve yaralı var

Dünyanın en kalabalık başkentlerinden biri olan Meksiko’da iki metro çarpıştı. Yetkililer bir vagonun diğerinin üzerine çıktığı korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatırken ilk açıklamalar ve acı haberler de peş peşe geldi.

Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum olay yerine gelirken Twitter üzerinden, “İtfaiye ve ilk yardım ekipleri olay yerinde çalışmalarını ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar çevre hastanelere gönderildi” açıklamasını yaptı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 70 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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