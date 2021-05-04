Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç kaza: Meksika’da metrolar çarpıştı: Onlarca ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Meksiko'da korkunç bir kaza yaşandı. İki metro treni kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 13 kişi ölürken en az 70 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:26, 04/05/2021
HaberlerDünya
Korkunç kaza: Meksika’da metrolar çarpıştı: Onlarca ölü ve yaralı var

Dünyanın en kalabalık başkentlerinden biri olan Meksiko’da iki metro çarpıştı. Yetkililer bir vagonun diğerinin üzerine çıktığı korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatırken ilk açıklamalar ve acı haberler de peş peşe geldi.

Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum olay yerine gelirken Twitter üzerinden, “İtfaiye ve ilk yardım ekipleri olay yerinde çalışmalarını ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar çevre hastanelere gönderildi” açıklamasını yaptı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 70 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DETAYLAR GELİYOR…

haberler kaza Meksika metro Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:23,