Korkunç olay: Yanlış kişiyi 2 yıl akıl hastanesinde tutmuşlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... 2 yıl önce akıl hastanesinden kaçtığı iddiasıyla yakalanan ve tekrar tesislere götürülen adamın aslında aranan kişi olmadığı ortaya çıktı. 2 yıl boyunca akıl hastanesinde kalan adam geçen hafta serbest bırakıldı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Kuzey Amerika dışındaki tek eyaleti Hawaii son yılların en şaşırtıcı olayını yaşıyor… Tam iki yıl önce polis tarafından yakalanan ve kısa bir süre sonra akıl hastanesine yatırılan Joshua Spriestersbach isimli adamın masum olduğu ortaya çıktı.

Evsiz olan ve işlemediği bir suç yüzünden önce hapse atılan ve kimliğinin gerçek olmadığını söylediği için akıl hastanesine nakil olan Spriestersbach’ın iki yıl boyunca boş yere akıl hastanesinde kaldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda masum olduğu tespit edilen Spriestersbach önceki gün serbest bırakıldı. Polisin daha önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözetiminde olan ve sicili kabarık olan Thomas Castleberry isimli adam Spriestersbach’ı karıştırdığı ortaya çıktı.

PARMAK İZİNİ KARŞILAŞTIRMADILAR



Gözaltına alınan adam kendisinin Castleberry olmadığını söylese de polisi inandıramadı ve o günden beri Spriestersbach kabus dolu günler yaşamaya başladı. Polisin Castleberry ile Spriestersbach’ın fotoğraflarını ya da parmak izlerini karşılaştırmadığı ve bu hatayı fark etmediği de belirtildi.

Fakat gözaltı sırasında Castleberry olmadığını söyleyen Spriestersbach’ın akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getiren polis adamı akıl hastanesine yatırdı. Hawaii Devlet Hastanesi’ne yatırılan Spriestersbach iki yıl burada kaldı. 50 yaşındaki adamın itirazları yıllar sonra sonuç verdi ve yetkililer parmak izlerini karşılaştırınca Spriestersbach’ın boş yere akıl hastanesinde kaldığına kanaat getirdi.

Serbest bırakılan adam olayla ilgili şikayette bulunduğunu ve dava açacağını söyledi.