Korkutucu corona raporu: Taburcu olan 8 hastadan 1’i ölüyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsü salgınının korkutucu boyutunu gözler önüne serdi… Dünyanın sayılı hakemli tıp dergilerinden olan BMJ’de yayınlanan araştırmada corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılan 48 bin insanın verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlığına kavuşup taburcu olanların ölüm oranları çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi. Araştırmada corona virüsünü yendikten sonra taburcu olan hastaların neredeyse üçte birinin tedavilerinin bitiminden dört ay sonra tekrar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

8 HASTADAN 1’İ ÖLÜYOR

Bilim insanları taburcu olduktan sonra yaşamına devam eden her 8 hastadan 1’inin ise bu süreç içerisinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Corona virüsü salgınının uzun vadeli etkilerini inceleyen uzmanlar çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Öte yandan uzmanlar corona virüsünün solunum yolları sorunlarının yanı sıra kalp, ciğer ve böbreklerde de hasara yol açtığını söyledi.

University College London, Ulusal İstatistik Bürosu ve Leicester Üniversitesi’nin ortak çalışmasında hastaların tekrar hastaneye kaldırılma, ölüm ve rahatsızlık derecesi sınıflara ayrıldı.

University College London bünyesindeki Sağlık Enformasyon Enstitüsü’nden Dr. Amitava Banerjee, “Bu bir endişe kaynağı ve bunu çok ciddi bir şekilde ele almalıyız. Corona virüsü hastalarını yakından takip etmeliyiz ve organ yetmezliği ve organlara verdiği zararı görmeliyiz” dedi.

COROAN BAŞLI BAŞINA SORUN YARATIYOR

Doktorlar, uzun corona virüsü sendromunun yanı sıra bu hastalığın kişilerin organlarına nasıl zarar verdiğini ortaya çıkarmak gerektiğini söyledi. BMJ’ye yazan uzmanlar ,”Bu araştırmadaki sonuçlar corona virüsünün uzun vadedeki etkisini daha çok incelememiz gerektiğini ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, “Corona virüsü salgını halihazırda kalp hastalığı, solunum yolu sorunu ve şeker hastalığı olanları etkiliyor. Fakat corona virüsünün de kendi başına yarattığı sağlık sorunları var” dedi.

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