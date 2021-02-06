Kosova’da erken seçim için geri sayım: 120 sandalye için 1079 aday

Kosova’da 14 Şubat’ta yapılacak erken parlamento seçimlerinin heyecanı tüm ülkeyi sardı. Seçim heyecanı toplumun tüm kesimlerinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Etkisini sürdüren corona virüsü salgını ise seçim şartlarını oldukça zorlaştırdı.

Mitinglerin ve toplanmaların yasak olduğu ülkede siyasi partiler küçük gruplar halinde seçim kampanyalarını yürütebiliyor. Başkent Priştine'deki reklam panoları ve dev ekranlarda parti liderlerinin boy göstermesi, ülkede salgının gölgesinde seçim havasının estiğini gösterdi.

Seçimlerin hazırlanması ve örgütlenmesinde en büyük görevi üstlenen Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK-KQZ) son sürat çalışıyor. Erken seçimleri 14 Şubat’a yetiştirmek için günde birden fazla kez toplanarak durum değerlendirmesi yapan MSK, seçimlerle ilgili olarak önemli kararlar alıyor.

1.7 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK



Seçimlere dönük çalışmalarını değerlendiren Kosova Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Valmir Elezi, erken parlamento seçimlerine siyasi parti, koalisyon ve yurttaş girişimi olmak üzere toplam 28 siyasi oluşumun katılacağını, 120 sandalyelik Kosova Meclisi için bin 79 milletvekili adayının yarışacağını açıkladı.

Kosova'da erken parlamento seçimleri, Anayasa Mahkemesi’nin cezası kesinleşmiş eski bir milletvekilinin son hükümetin kurulmasına yönelik yapılan oylamada kullandığı oyu geçersiz sayması üzerine aldığı karar uyarınca düzenleniyor. Kosova’da 1 milyon 794 bin 862 seçmen bulunuyor.