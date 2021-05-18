Kosova’da kamyon içinde 6 milyar Euro’luk kokain ele geçirildi

Kosova'da yapılan operasyonda, başkent Priştine'ye giren bir kamyon durduruldu. Arnavutluk, İtalya ve Kosova polisinin işbirliği yaptığı operasyonda kamyonda muzların arasına saklanmış 2.2 ton kokain ele geçirildi.

Kamyonun üzerindeki yazılar ve plakası kapatıldı. Kokainin nerelerden dolaştırılıp getirildiği bilinmiyor.

AVRUPA'NIN KOLOMBİYASI

Son yıllarda, “Avrupa'nın Kolombiyası” olarak adlandırılan Arnavutluk'un bu kaçakçılıkta da merkez olduğu sanılıyor. Bir yıl içinde Arnavutluk ve Kosova'da 10 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.

Son parti kokainin çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere getirildiği belirtiliyor. İki hafta içerisinde Arnavutluk'un Durres kentinde de iki parti kokain ele geçirilmişti.

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