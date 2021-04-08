Kosova’da kar sürprizi: Şehir beyaza büründü

Kosova ilkbaharda ani sıcaklık düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Ülkede etkili ola kar yağışı sonrası Prizren kentindeki caddeler beyaza büründü.



Kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte Prizren’deki tarihi Taş köprü ve Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camii karlarla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye kadar inmesi beklenirken, termometreler gündüz ise 4 dereceyi gösterdi.