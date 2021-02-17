Krala küfreden rapçi operasyonla yakalandı, ülke karıştı

İspanyadaki Kral 6’ncı Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki söylemleri ve terörist gruplarını övdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan rap sanatçısı Pablo Hasel operasyonla yakalandı.

Hasel, bir grup destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki bir üniversiteye sığınmıştı. Rap sanatçısı Hasel’in hapse gönderilmesinin ardından binlerce kişi Barselona’da sokaklara döküldü.

“PABLO HASEL’E ÖZGÜRLÜK” SLOGANLARI

Barselona’nın yanı sıra, Katalonya Özerk Bölgesinin büyük kentlerinde ve Valencia’da da binlerce kişi sokaklarda “Pablo Hasele özgürlük” sloganları attı. Protestocuların eylem sırasında çöp bidonlarını ateşe verirken, polis karakolları şişe ve taş yağmuruna tutuldu.

Zaman zaman polisle çatışan eylemciler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Öte yandan, bir çok sanatçı, gazeteci ve aydının imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel’in tutuklanması eleştirildi.