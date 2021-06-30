Kraliçe Elizabeth Merkel’i Windsor Kalesi’nde ağırlayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu hafta gerçekleştireceği İngiltere ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu. Buckingham Sarayı, Merkel’in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geleceğini açıkladı. Açıklamada, Kraliçe'nin Merkel'i cuma günü Windsor Kalesi'nde ağırlayacağı belirtildi.

Almanya Başbakanı Merkel aynı gün içinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Checkers kır evinde bir görüşme gerçekleştirecek. Başbakanlık koltuğuna 16 yılın ardından veda etmeye hazırlanan Merkel, 15 Temmuz’da ABD Başkanı Joe Biden’ı da ziyaret edecek.