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Kraliyete savaş açan Meghan’a babasından şok: Irkçılık değil aptallık

Kraliyet hakkında verdiği röportajla gündeme oturan Meghan Markle, babasından bir kez daha darbe yedi. Meghan'ın kendisini yüzüstü bıraktığını öne süren Thomas Markle, Kraliyet ailesinin ırkçılık yaptığına da inanmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:27, 09/03/2021
HaberlerDünya
Kraliyete savaş açan Meghan’a babasından şok: Irkçılık değil aptallık

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’le yaptığı röportajın yankıları sürüyor. Çiftin İngiliz kamuoyunu şoke eden iddiaları sonrası Meghan’ın babası Thomas Markle da konuştu.

Kızıyla arası açık olan ve düğününe bile katılamayan Thomas Markle, Kraliyet ailesinin yanında duran açıklamalarda bulundu. Meghan Markle, oğlu Archie’ye Prens unvanı verilmeme gerekçesinin ten renginin ne kadar koyu olacağına yönelik endişeler olduğunu iddia etmişti.

‘İNGİLİZLER IRKÇI DEĞİL’

Bu konuyu yorumlayan Thomas Markle, “Kraliyet ailesine büyük saygı duyuyorum ve onların ırkçı olduğunu düşünmüyorum. İngilizlerin ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Los Angeles ırkçı, California ırkçı ama İngilizler değil. Bebeğin rengiyle ilgili durum ırkçılıktan ziyade, muhtelemen birinin aptalca bir sorusudur. Bebeğin ten rengi ve koyuluğu tamamen bir saçmalık” dedi.

‘BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI’

Paparazilerle anlaşmalı fotoğraflar çektirdiği ve Meghan’ın kendisine yazdığı mektubu basına sızdırdığı iddiaları sonrası kızıyla arası açılan Thomas Markle, “Beni yüzüstü bıraktığını hissediyorum. Onunla en son konuştuğumda hastanede yatıyordum. O zamandan beri konuşmuyoruz. Hayatta olup olmadığımı bile umursamıyor” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:20,