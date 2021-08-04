Kraliyete yakın isim: ‘3 yıl sürmez sanmıştım’

Kraliyet fotoğrafçısı ve Prenses Diana'nın yakın arkadaşı Kent Gavin, Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SOZCU.COM.TR

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Kraliyete yakın isimlerin başında gelen ve Kraliyet Fotoğrafçısı olarak tanınan Kent Gavin, Meghan Markle ve Prens Harry’nin evliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce ikilinin evliliğinin 3 yıldan uzun sürmeyeceğini düşündüğünü açıklayan Gavin, şimdi bu sözlerinden pişman olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Başlarda evliliklerinin 3 yıldan uzun sürmeyeceğini düşünüyordum. Bunu çevremdekilerle de paylaştım. Ancak yanılmışım. Bence bir Hollywood yıldızı monarşi kurallarıyla baş etmekte zorlanırdı. Bu yüzden bu iddiada bulundum.”.

19 Mayıs 2018'de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, evliliklerinin üçüncü yılını kutladı. Prenses Diana'yla yakın olan kraliyet fotoğrafçısı, Sussex çiftinin düşündüğünün tersine mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getirirken, ‘yanıldığını’ vurguladı.

Harry ve Meghan çifti, 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp, ABD’ye yerleşme kararı aldılar. Kraliyet kurallarından uzakta yaşayan çift, finansal olarak da aileye bağlı değil.

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