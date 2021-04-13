Kremlin: Biden, Putin’i davet etti

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından Kremlin Basın Servisi açıklama yaptı.

Açıklamada, telefon görüşmesinin ABD tarafının girişimleriyle gerçekleştiği ifade edilerek, “Rusya-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve uluslararası gündemin bazı güncel sorunları derinlemesine tartışıldı. Joseph Biden, 22-23 Nisan tarihlerinde video konferans yoluyla düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılması için Rusya Devlet Başkanı'na daha önce iletilen daveti teyit etti” denildi.

Açıklamada, iki liderlerin ABD ile Rusya arasındaki diyaloğun uluslararası toplumların çıkarına olduğu yönünde fikir birliğine vardığı kaydedilerek, “Dahası, Joseph Biden ikili ilişkilerdeki durumu normalleştirmeye ve stratejik istikrar ve silahların kontrolü, İran'ın nükleer programı, Afganistan'daki durum ve küresel iklim değişikliği gibi acil konularda istikrarlı ve öngörülebilir bir işbirliği kurmaya duyduğu ilgiyi dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Basın Servisi ayrıca, Putin’in Ukrayna krizine ilişkin Biden’a Rusya’nın Minsk Tedbir Paketi’ne dayanan yaklaşımı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

BIDEN’DAN RUSYA’YA ‘GERİLİMİ AZALTIN’ ÇAĞRISI

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Başkan Biden'ın ABD’nin siber saldırılara ve seçim müdahalesi gibi Rusya’nın eylemlerine yanıt olarak ulusal çıkarlarını korumaya sıkı bir şekilde devam edeceğini belirttiği ifade edilmişti.

Biden'ın işgal altındaki Kırım’da ve Ukrayna sınırlarında Rus askeri yığınağıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini ifade eden Beyaz Saray, Rusya’yı gerilimi azaltmaya çağırdığını kaydetmişti.

Beyaz Saray ayrıca, Biden'ın Putin'i önümüzdeki aylarda ABD ve Rusya’nın karşı karşıya olduğu tüm sorunları tartışmak için üçüncü bir ülkede bir toplantı önerdiğini açıklamıştı.

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