Kremlin: Çatışmaların yeniden başlaması durumunda Rusya önlem alacak

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, Rusya'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, Donbass’ta çatışmaların yeniden başlaması ve kitlesel sivil can kaybı tehdidi oluşması durumunda Rusya’nın bölgedeki vatandaşlarını korumak için önlemler alacağını söyledi.

Ukrayna’da ‘iç savaşın’ yeniden başlamasına yönelik tehdidi gördüklerini vurgulayan Peskov, “Kremlin, Ukrayna'da iç savaşın yeniden başlamasından endişeleniyor. Sınırlarımızda iç savaş veya geniş çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde, bu durum, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacak. Ukrayna yeniden çok istikrarsız bir bölgeye dönüşüyor ve sınırlarında istikrarsız ve risk teşkil eden bir bölge bulunan her ülke güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alır. Donbass'taki temas hattında durum son derece istikrarsız. Söz konusu duruma ilişkin gelişmeler ve Ukrayna tarafının tutumu kapsamlı askeri faaliyetlerin yeniden başlaması riskini oluşturuyor” dedi.

Peskov ayrıca, “Ukrayna'da büyük çaplı çatışmaların başlaması ve Srebrenitsa olaylarına benzer bir insani felaketin tekrarlanması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce belirttiği gibi, Rusya dahil tüm ülkeler böyle bir trajedinin tekrar yaşanmaması için gereken önlemleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

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