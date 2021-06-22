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Kremlin Sözcüsü Peskov: Aşı olmayana iş yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinde hala aşılanmayan ve bağışıklığı olmayan kişilerin her iş yerinde çalışamayacağını ve birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:25, 22/06/2021
HaberlerDünya
Kremlin Sözcüsü Peskov: Aşı olmayana iş yok

Rusya’da corona virüsünün farklı mutasyonlarının görülmesi ve vaka sayılarının artışa geçmesi yeni dalga endişesini beraberinde getirirken, aşılama programı da devam diyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan aşılamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Aşı olmayanların birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını belirten Peskov, “Gerçek şu ki aşılanmayanlar ayrımcılığa maruz kalacak. Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak. Çünkü bu kişiler başkaları için tehdit oluşturuyor” dedi.

Rusya’daki insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskalkova’nın aşılanmayan kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılması kapsamında kimsenin kısıtlanamayacağını ifade etmesine de yanıt veren Peskov, “Bu açıklamayı gördük. Mevcut corona virüsü durumu için güçlü bir eylem gerekiyor” diye konuştu.

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