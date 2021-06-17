Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliği kırmızı çizgi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir radyo programında konuştu.

Konuşmasında Cenevre’deki Putin-Biden zirvesinin genel anlamda olumlu geçtiğini belirten Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline de değindi. Peskov, Moskova’nın söz konusu durumu yakından takip ettiğini ifade ederek, “Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunu çok yakından takip ediyoruz, bu bizim için gerçekten kırmızı çizgi. (Ukrayna'ya NATO üyelik planı verilmesi konusu) Tabii ki endişelerimizi artırıyor” dedi.

Peskov, Cenevre zirvesinde silah kontrol anlaşmaları ve risk azaltma önlemlerine zemin hazırlama hakkında acil görüşmeler yapılması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını da söyledi.