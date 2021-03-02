Küba krizle boğuşurken… Castro’nun torunundan halkla alay eden görüntü

Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro’nun torunu Sandro Castro, son günlerde sosyal medyada yayılan bir videoyla ülkede eleştiri oklarının hedefindeki isim.

1990’lı yıllardan bu yana en kötü ekonomik krizlerden birini geçiren Küba’da bir otoyolda geçen videoda Sandro Castro, lüks bir otomobille seyir halindeyken görülüyor. Yanında bir kadın arkadaşı da bulunan Castro, adeta dalga geçer gibi, “Biz basit insanlarız ama arada sırada evdeki küçük oyuncakları dışarı çıkarmamız gerekiyor” derken duyuluyor.

20’li yaşlarında olduğu bilinen Sandro Castro, arkadaşına hız göstergesini de çekmesini söylerken, 100 kilometre sınırı bulunan bölgede 145 kilometreye ulaşarak yasakları da çiğnedi.

GECE KULÜBÜ İŞLETİYOR



Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medyada tepki sesleri yükseldi. Devrim yanlısı paylaşımlar yapan Facebook’taki Patria o Muerte grubu, Castro’nun gelirinin araştırılması gerektiğini ve eğer yasa dışı bir durum tespit edilirse hapse atılması gerektiğini savundu. Sandro Castro’nun gece kulübü işleterek para kazandığı ifade ediliyor.

GSYİH YÜZDE 11 DÜŞTÜ



Turizmden büyük gelir elde eden ülkelerden biri olan Küba, bu anlamda corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) turizmin durma noktasına gelmesiyle pandemi döneminde yüzde 11 düştü.